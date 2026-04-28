Un uomo di 89 anni ha aperto il fuoco in un ufficio della previdenza sociale e in un tribunale nel centro storico di Atene, ferendo quattro persone. Dopo l’incidente, è stato rintracciato il fucile usato dall’aggressore. La polizia ha avviato le ricerche per catturare il responsabile, ancora in fuga. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi dell’attacco o sulle condizioni delle persone ferite.

Ha 89 anni l'uomo che sparato contro un ufficio della previdenza sociale e contro un tribunale nel centro storico di Atene, ferendo quattro persone. Il pensionato è poi fuggito abbandonando il fucile, che è stato ritrovato dalla polizia. È in corso nella capitale greca un'operazione per rintracciare l'attentatore. Le forze dell'ordine hanno dichiarato che il sospettato era armato e ha inizialmente aperto il fuoco contro la sede della previdenza sociale in via Keiriadon 4, ferendo un impiegato. L'anziano ha poi fatto irruzione al piano terra della Corte d'Appello, in via Kyrillou Loukareos, ha aperto il fuoco ferendo almeno altre tre persone, secondo quanto riferito dalla polizia.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Atene, caccia all'89enne che ha sparato in tribunale. Quattro feriti, ritrovato il fucile

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