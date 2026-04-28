Grecia sparatoria ad Atene | cinque feriti in due attacchi

Atene è stata teatro di due attacchi armati nel centro della città, che hanno provocato almeno cinque feriti. Un uomo di 89 anni ha sparato prima in un ufficio della previdenza sociale e poi in un tribunale, colpendo diverse persone. La polizia ha fermato l’uomo sul posto, mentre le autorità stanno indagando sui motivi che hanno portato a questi episodi. La zona è stata evacuata e sono in corso interventi di soccorso.

Un uomo di 89 anni ha aperto il fuoco in un ufficio della previdenza sociale e successivamente in un tribunale nel centro di Atene, in Grecia, ferendo almeno cinque persone. L’aggressore, armato di fucile da caccia, ha sparato prima al quarto piano di un edificio pubblico dove ha sede la previdenza sociale, colpendo un dipendente, per poi dirigersi al piano terra del tribunale dove ha ferito altre quattro persone. Le autorità greche stanno attualmente cercando l’uomo, che secondo i media locali soffrirebbe di disturbi psichici e in passato sarebbe stato ricoverato in una clinica psichiatrica. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Grecia, sparatoria ad Atene: cinque feriti in due attacchi Notizie correlate Leggi anche: Sparatoria ad Acerra: due giovani feriti gravemente nella notte di violenza. Leggi anche: Gli anarchici alzano il tiro. Ad Atene una bomba nel nome dei ‘compagni di lotta” Sara e Alessandro. Quel filo rosso Italia-Grecia Panoramica sull’argomento Si parla di: Emmanuel Macron atteso ad Atene per saldare la cooperazione tra Francia e Grecia. Grecia, sparatoria ad Atene: cinque feriti in due attacchi(LaPresse) - Un uomo di 89 anni ha aperto il fuoco in un ufficio della previdenza sociale e successivamente in un tribunale nel centro di Atene, ... stream24.ilsole24ore.com Sparatoria alla Corte d’Appello di Atene, diversi feriti: caccia all'uomo armatoUomo armato apre il fuoco in due distinti episodi tra Keramikos e il tribunale di Ampelokipoi ad Atene: quattro feriti lievi e massiccia operazione di polizia in corso per rintracciare il responsabile ... notizie.it