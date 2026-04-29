Atp Madrid Sinner fa quello che vuole con Jodar | rovescio lungolinea favoloso!

Jannik Sinner si è qualificato per le semifinali del Masters 1000 di Madrid dopo aver battuto Rafael Jodar in due set, 6-2 e 7-6. Durante il match, Sinner ha mostrato grande padronanza con colpi precisi e un rovescio lungolinea particolarmente efficace, lasciando poco spazio all’avversario. La partita si è svolta senza grandi scossoni, con l’italiano che ha controllato il ritmo fin dall’inizio.

Jannik Sinner conquista un posto in semifinale al Masters 1000 di Madrid, grazie alla vittoria in due set (6-2 7-6) contro Rafael Jodar. L'azzurro dà spettacolo e supera il talentino spagnolo con questo favoloso rovescio lungolinea.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Atp Madrid, Sinner fa quello che vuole con Jodar: rovescio lungolinea favoloso! Notizie correlate LIVE Sinner-Jodar 3-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: break con un rovescio eccezionaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Lungo il diritto centrale dello spagnolo. Sinner, il rovescio lungolinea è glaciale: Lehecka reagisce cosìJannik Sinner, battendo in finale Jiri Lehecka con un doppio 6-4, vince anche il torneo di Miami dopo Indian Wells e realizza il Sunshine Double. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il tabellone del Madrid Open 2026: con chi giocano Jannik Sinner e gli italiani nel singolare maschile · Tennis ATP; Atp Madrid, Sinner vince all’esordio contro Bonzi; Madrid, ecco a che ora giocano oggi Sinner e Musetti; Sinner polemico con l’organizzazione di Madrid: Due match in serale sono troppi. LIVE Sinner-Jodar 6-2, 7-6, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: tie-break dominato 7-0, n.1 in semifinale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE QUANDO SI GIOCANO LE SEMIFINALI A MADRID 18.16 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon ... oasport.it Atp Madrid, Sinner ai quarti batte Jódar in due set: l’azzurro è in semifinaleJannik Sinner ha conquistato, per la prima volta in carriera, un posto in semifinale al Masters 1000 di Madrid: il numero 1 del mondo ha battuto ai quarti Rafael Jódar, uno degli astri nascenti del te ... tg24.sky.it ATP Madrid, Sinner: "Jodar e Fonseca possono essere miei futuri avversari. A Rafa darei un consiglio" - facebook.com facebook Sinner-Jodar all'Atp Madrid, il risultato in diretta live della partita #SkySport #SkyTennis x.com