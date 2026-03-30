Sinner il rovescio lungolinea è glaciale | Lehecka reagisce così

Jannik Sinner ha vinto il torneo di Miami battendo in finale Jiri Lehecka con due set 6-4. La vittoria segue quella ottenuta a Indian Wells, completando così il Sunshine Double. Durante la partita, Sinner ha mostrato un rovescio lungolinea molto preciso e potente, che ha messo in difficoltà l’avversario. La finale si è svolta senza ulteriori interruzioni, confermando la vittoria dell’italiano nel torneo.

Jannik Sinner, battendo in finale Jiri Lehecka con un doppio 6-4, vince anche il torneo di Miami dopo Indian Wells e realizza il Sunshine Double. Nel primo set l'azzurro ha regalato al pubblico un punto da maestro: uno spettacolare lungolinea di rovescio che ha sopreso il ceco, costretto ad incassare alzando lo sguardo al cielo. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner, il rovescio lungolinea è glaciale: Lehecka reagisce così Articoli correlati Rosenior reagisce alle critiche per il pizzino a Garnacho: la risposta in conferenza è glacialeIl tecnico dei Blues era finito nel mirino a causa del biglietto passato al calciatore nella sfida di Champions, ormai compromessa, col PSG. Leggi anche: Sinner, il punto che stende Lehecka: "Inimmaginabile", trionfo a Miami Tutti gli aggiornamenti su Sinner il rovescio lungolinea è... Temi più discussi: LIVE Sinner-Zverev 6-3, 7-6, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurro è in finale dopo un match di alto livello; LIVE Sinner-Dzumhur 6-3 6-3, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurro vola al terzo turno, vittoria in scioltezza per il n. 2!; LIVE Sinner-Michelsen 7-5, 7-6, ATP Miami 2026 in DIRETTA: azzurro ai quarti dopo una partita complicata; LIVE Sinner-Lehecka 6-4, 6-4, ATP Miami 2026 in DIRETTA: SUNSHINE DOUBLE senza perdere un set! Alcaraz è ormai nel mirino…. LIVE Sinner-Lehecka 6-4, 6-4, ATP Miami 2026 in DIRETTA: SUNSHINE DOUBLE senza perdere un set! Alcaraz è ormai nel mirino…CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.43 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buonanotte. Un saluto sportivo. 1.42 Che dire, amici di OA ... oasport.it Cincinnati, Sinner chiude da campione: terzo titolo Masters 1000! Rivivi la diretta della finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA [https://www.supertennis.tv/News/Atp/sinner-tiafoe-finale-cincinnati-masters-1000-diretta-live] ... sport.tiscali.it Jannik Sinner scappa dall'agguato con lo champagne negli spogliatoi dopo il trionfo al Miami Open - facebook.com facebook #Sinner si prende il Sunshine Double: la classifica Atp aggiornata, Jannik sorpassa Alcaraz se... x.com