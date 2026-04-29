Atp Madrid Sinner affronta la rivelazione del torneo Jodar | in palio c’è la semifinale | Diretta

Nel torneo ATP di Madrid, Jannik Sinner si prepara a sfidare la rivelazione del torneo, Jodar, con l’obiettivo di raggiungere la semifinale. La partita si svolge in diretta, e il risultato determinerà l’accesso del tennista italiano alla fase successiva del torneo. La sfida rappresenta un momento chiave per Sinner, che cerca di proseguire il cammino nel torneo sulla terra battuta.

Il numero uno al mondo è a caccia di un altro record. Se dovesse trionfare a Madrid, infatti, Sinner vincerebbe il quinto Masters 1000 consecutivo dopo Parigi nel 2025, Indian Wells, Miami e Montecarlo nel 2026. Chi è Jodar, il "nuovo" Rafael spagnolo che ha studiato tennis negli Stati Uniti. E ora sfida Sinner Sinner-Jodar, come tutti i match del Masters 1000 di Madrid, sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali di SkySport. Il match sarà trasmesso in streaming sull’app SkyGo, su NOW e Tennis Tv. Tra pochissimo comincia la partita tra Jannik Sinner e Rafael Jodar. Un match intorno al quale c’è grande curiosità sia per il numero uno al mondo, ma anche e soprattutto per il suo avversario, che sta scalando il ranking Atp e a Madrid ha già battuto De Minaur e Fonseca.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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