Nel torneo Masters 1000 di Miami, tre giocatori italiani sono in gara per avanzare ai quarti di finale. La giornata comincia con Jannik Sinner che si prepara ad affrontare Cameron Norrie, mentre Musetti e Cobolli sono impegnati in altre sfide che li vedono in corsa per raggiungere gli ottavi. La competizione prosegue con vari incontri in programma, tutti determinati a proseguire il cammino nel torneo.

C’è un terzetto azzurro a caccia dei quarti di finale nel Masters 1000 di Miami. Ad aprire il programma di giornata sarà Jannik Sinner che dovrà vedersela con il britannico Cameron Norrie. Dopo un esordio più fatico del previsto, il numero uno del mondo non ha avuto troppi problemi contro il danese Moller, lasciandogli solo cinque game. Si tratta della prima sfida in carriera tra Sinner e Norrie, con l’altoatesino che ovviamente parte nettamente favorito contro il mancino britannico, aspettando un quarto di finale che promette decisamente scintille. Infatti sulla strada di Sinner potrebbe esserci il nuovo beniamino del tennis spagnolo, Rafael Jodar.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Madrid 2026, Sinner attende Norrie e aspetta Jodar. Musetti e Cobolli a caccia dei quarti

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