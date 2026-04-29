ATP Madrid 2026 oggi in tv | orari 29 aprile ordine di gioco streaming

Oggi, mercoledì 29 aprile, si svolgono i quarti di finale di singolare e gli ottavi di doppio nell’ATP Madrid 2026, mentre nel torneo femminile WTA 1000 si completano i quarti di entrambe le discipline. Sono previsti in totale undici incontri, con orari e ordine di gioco disponibili in diretta televisiva e streaming. La giornata promette incontri di rilievo nei due eventi, con diverse partite in programma nel centro sportivo.

La giornata di oggi, mercoledì 29 aprile, prevede l’inizio dei quarti di finale di singolare e la fine degli ottavi di doppio nell’ ATP Masters 1000 di Madrid, mentre si completeranno i quarti sia in singolare che in doppio nel WTA 1000: in tutto saranno undici i match previsti. L’unico azzurro ancora in corsa in singolare è Jannik Sinner. Il numero 1 del seeding e del mondo, infatti, affronterà lo spagnolo Rafael Jodar, che ha ricevuto una wild card per il main draw: il match sarà il secondo incontro di giornata sul Manolo Santana Stadium, con il programma che scatterà alle ore 13.00 con Pliskova-Potapova, ma si giocherà comunque non prima delle ore 16.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Madrid 2026 oggi in tv: orari 29 aprile, ordine di gioco, streaming Notizie correlate ATP Madrid 2026 oggi in tv: orari 27 aprile, ordine di gioco, streamingLunedì di passione al Mutua Madrid Open: oggi è il giorno in cui partono gli ottavi di finale del WTA 1000 e in cui prendono quota anche gli altri... ATP Madrid 2026 oggi in tv: orari 28 aprile, ordine di gioco, streamingOggi, martedì 28 aprile, il Mutua Madrid Open 2026 di tennis, torneo combined di categoria ATP Masters 1000 e WTA 1000, disputerà gli ottavi di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Tennis oggi · Madrid Open 2026: Risultati di tutte le partite in diretta; Atp Madrid, i risultati di oggi: Zverev e Medvedev agli ottavi, fuori Auger-Aliassime; RECAP! Day 5: l'Italia fa 2 su 3. Osaka raggiunge Sabalenka, Tsitsipas elimina Bublik; ATP Madrid 2026 oggi in tv: orari 28 aprile, ordine di gioco, streaming. LIVE Cobolli-Medvedev 6-3 5-7 6-4, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: GLADIATORE! L’azzurro vince un match pazzesco, primi quarti in un Masters 1000!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.43 Termina qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport, grazie mille per averci seguito. oasport.it Atp Madrid, Sinner e Cobolli ai quarti di finale. Musetti eliminatoLeggi su Sky TG24 l'articolo Atp Madrid, tra poco Sinner sfida Norrie negli ottavi. Oggi anche Musetti e Cobolli ... tg24.sky.it Nell'andata dei quarti di finale contro il Real Madrid è stato l'MVP del match, contro il PSG invece è andata diversamente per Manuel Neuer. Molto diversamente #cronachedispogliatoio x.com Cobolli ai quarti, Masters 1000 Madrid: avversario, quando gioca, a che ora e dove vederla in tv - facebook.com facebook