Atp Montecarlo 2026 a che ora gioca oggi Musetti contro Vacherot e dove vederla in tv Nessun precedente

Oggi al Masters 1000 di Montecarlo, Lorenzo Musetti affronta Valentin Vacherot nel suo primo match del torneo. L'incontro si svolge sul campo principale e l'inizio è previsto per le ore 14:30. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali dedicati al tennis e sarà possibile seguirla anche in streaming tramite i servizi online ufficiali. Non ci sono precedenti tra i due giocatori.

Montecarlo, 7 aprile 2026 - È Valentin Vacherot il primo avversario di Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Montecarlo. Il carrarino è pronto a fare il debutto sulla terra rossa monegasca contro il tennista padrone di casa. Vacherot è reduce dall'affermazione nei 32esimi di finale ai danni dell'argentino Juan Manuel Cerundolo, steso in rimonta con il punteggio di 5-7, 6-2, 6-1. Questo sarà il primo confronto fra i due. Per il toscano c'è il punto interrogativo legato alle condizioni fisiche. E in particolare al recupero dall’infortunio al braccio destro (il secondo stagionale dopo la lesione muscolare allo psoas rimediata all'Australian Open durante il match contro Novak Djokovic ), che l’ha costretto a saltare Miami. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atp Montecarlo 2026, a che ora gioca oggi Musetti contro Vacherot e dove vederla in tv. Nessun precedente Sinner-Humbert, ATP Montecarlo 2026: orario, dove vederla in tv e streaming, partita precedenteIl percorso di Jannik Sinner nell’ATP 1000 di Montecarlo partirà domani, martedì 7 aprile, sul Court Rainier III. Musetti-Vacherot ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingLorenzo Musetti farà il proprio esordio al Masters 1000 di Montecarlo all’altezza del secondo turno: dopo aver usufruito di un bye, diritto concesso... Temi più discussi: Montecarlo Masters 2026: tutte le partite e i risultati in diretta · Tennis ATP; Monte-Carlo, si parte: il Masters 1000 LIVE su Sky; ATP Monte Carlo 2026: Sinner e gli italiani in tabellone, dove vederlo in tv; Montecarlo, su Tv8 le fasi clou del torneo: per la prima volta la finale in diretta in chiaro. Atp Montecarlo 2026, a che ora gioca oggi Musetti contro Vacherot e dove vederla in tv. Nessun precedenteEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... sport.quotidiano.net ATP Montecarlo 2026 oggi in tv: orari 8 aprile, ordine di gioco, streaming, italiani in campoOggi, mercoledì 8 aprile, il Masters 1000 di Montecarlo entra nel vivo con un programma fitto che porta il tabellone verso gli ottavi di finale e accende ... oasport.it TENNIS – ATP 1000 MONTECARLO: ESORDIO IN DISCESA PER SINNER CHE VINCE 6-3, 6-0 SUL FRANCESE HUBERT. BERRETTINI PASSA AL SECONDO TURNO CON IL RITIRO DI BAUTISTA SUL 4-0 IN SUO FAVORE. GIORNATA NERA PER DARD - facebook.com facebook Tennis: Atp Montecarlo, Sinner agli ottavi, Humbert ko in due set Jannik Sinner, al suo debutto stagionale in singolare sulla terra rossa, accede agli ottavi del Masters 1000 di Montecarlo. Il numero due del ranking mondiale ha battuto in due set il francese Ugo x.com