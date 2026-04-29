Atletico Madrid-Arsenal | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Da periodicodaily.com 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 29 aprile si disputa la semifinale di andata di Champions League tra Atletico Madrid e Arsenal. La partita si tiene in casa dell'Atletico Madrid e sarà trasmessa sia in diretta televisiva sia in streaming. Le squadre scendono in campo per affrontare il penultimo atto della competizione europea, che vedrà le formazioni confrontarsi sui rispettivi campi. L'incontro rappresenta un passaggio chiave verso la finale della competizione.

(Adnkronos) – Tempo di semifinali in Champions League. Oggi, mercoledì 29 aprile, l'Atletico Madrid ospita l'Arsenal – in diretta tv e streaming – nel penultimo atto della massima competizione europea. Gli spagnoli arrivano alla sfida dopo aver battuto il Barcellona nei quarti, mentre i Gunners hanno superato lo Sporting Lisbona. La sfida tra Atletico Madrid e Arsenal è in programma oggi, mercoledì 29 aprile, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: Atletico Madrid (4-2-3-1): Oblak; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Llorente, Koke; Simeone, Griezmann, Lookman; Alvarez. All. Simeone Arsenal (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapie; Odegaard, Zubimendi; Rice; Saka, Gyokeres, Trossard.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Arda Güler’in Maa Herkesi artt | Madrid'de Arbeloa, Mbappe, Vini, Carvajal, Bellingham Krizi

Video Arda Güler’in Maa?? Herkesi ?a??rtt? | Madrid'de Arbeloa, Mbappe, Vini, Carvajal, Bellingham Krizi

Notizie correlate

Atletico Madrid-Arsenal oggi in Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederlaAtletico Madrid e Arsenal si affronteranno oggi, 29 aprile, nella seconda semifinale di andata della Champions League.

Leggi anche: Atletico Madrid-Tottenham: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Atletico Madrid-Arsenal: probabili formazioni, quando e dove vederla; Atletico Madrid-Arsenal: dove vederla (tv e streaming), probabili formazioni e orario della semifinale di Champions; Dove vedere Atletico Madrid-Arsenal di Champions League in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Atletico-Arsenal: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League.

atletico madrid arsenal atletico madrid arsenal orarioAtletico Madrid-Arsenal oggi in Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederlaAtletico Madrid e Arsenal si affronteranno oggi, 29 aprile, nella seconda semifinale di andata della Champions League. Ieri nella prima il Paris Saint Germain ... lapresse.it

atletico madrid arsenal atletico madrid arsenal orarioAtletico Madrid-Arsenal: probabili formazioni e dove vederla in tvAtletico Madrid-Arsenal, dove vedere la semifinale di Champions League: orario, tv, streaming e probabili formazioni. europacalcio.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.