Atletico Madrid-Arsenal | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Mercoledì 29 aprile si disputa la semifinale di andata di Champions League tra Atletico Madrid e Arsenal. La partita si tiene in casa dell'Atletico Madrid e sarà trasmessa sia in diretta televisiva sia in streaming. Le squadre scendono in campo per affrontare il penultimo atto della competizione europea, che vedrà le formazioni confrontarsi sui rispettivi campi. L'incontro rappresenta un passaggio chiave verso la finale della competizione.

(Adnkronos) – Tempo di semifinali in Champions League. Oggi, mercoledì 29 aprile, l'Atletico Madrid ospita l'Arsenal – in diretta tv e streaming – nel penultimo atto della massima competizione europea. Gli spagnoli arrivano alla sfida dopo aver battuto il Barcellona nei quarti, mentre i Gunners hanno superato lo Sporting Lisbona. La sfida tra Atletico Madrid e Arsenal è in programma oggi, mercoledì 29 aprile, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: Atletico Madrid (4-2-3-1): Oblak; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Llorente, Koke; Simeone, Griezmann, Lookman; Alvarez. All. Simeone Arsenal (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapie; Odegaard, Zubimendi; Rice; Saka, Gyokeres, Trossard.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Arda Güler’in Maa Herkesi artt | Madrid'de Arbeloa, Mbappe, Vini, Carvajal, Bellingham Krizi Notizie correlate Atletico Madrid-Arsenal oggi in Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederlaAtletico Madrid e Arsenal si affronteranno oggi, 29 aprile, nella seconda semifinale di andata della Champions League. Leggi anche: Atletico Madrid-Tottenham: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Atletico Madrid-Arsenal: probabili formazioni, quando e dove vederla; Atletico Madrid-Arsenal: dove vederla (tv e streaming), probabili formazioni e orario della semifinale di Champions; Dove vedere Atletico Madrid-Arsenal di Champions League in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Atletico-Arsenal: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League. Atletico Madrid-Arsenal oggi in Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederlaAtletico Madrid e Arsenal si affronteranno oggi, 29 aprile, nella seconda semifinale di andata della Champions League. Ieri nella prima il Paris Saint Germain ... lapresse.it Atletico Madrid-Arsenal: probabili formazioni e dove vederla in tvAtletico Madrid-Arsenal, dove vedere la semifinale di Champions League: orario, tv, streaming e probabili formazioni. europacalcio.it Champions League, semifinale di andata: PSG-Bayern Monaco 5-4, risultato finale Partita "pirorecnica" con ben 5 reti solo nei primi 45'. Atletico Madrid-Arsenal in programma domani alle 21 Segui le cronache testuali su Rainews.it https://www.rainews.it/marat - facebook.com facebook #AtleticoMadrid e #Arsenal si sfidano il 29 aprile 2026 in una notte di #ChampionsLeague che promette tensione, qualità e spettacolo Una gara tutta da vivere: per scoprire analisi e pronostici, leggi l’articolo completo x.com