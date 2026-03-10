Atletico Madrid-Tottenham | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Martedì 10 marzo si gioca l'incontro tra Atletico Madrid e Tottenham negli ottavi di finale di Champions League. La partita si svolge allo stadio dell'Atletico Madrid e sarà trasmessa in diretta tv e streaming. Si tratta di una sfida importante della fase a eliminazione diretta della massima competizione europea per club. La partita si svolge in orario serale.

(Adnkronos) – Big match negli ottavi di finale di Champions League. Oggi, martedì 10 marzo, l'Atletico Madrid ospita il Tottenham – in diretta tv e streaming – nell'andata degli ottavi della massima competizione europea. Gli spagnoli arrivano al match dopo aver eliminato il Bruges nei playoff, mentre gli Spurs di Igor Tudor sono volati direttamente agli ottavi grazie al quarto posto conquistato nella fase campionato. La sfida tra Atletico Madrid e Tottenham è in programma oggi, martedì 10 marzo, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Cardoso, Lookman; Alvarez, Griezmann.