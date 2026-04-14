Champions League oggi Atletico Madrid – Barcellona e Liverpool – Psg | orario probabili formazioni e dove vederle

Oggi si disputano le partite di ritorno dei quarti di finale di Champions League, con incontri tra Atletico Madrid e Barcellona, e tra Liverpool e Psg. Le partite si giocano nel tardo pomeriggio e in serata, con orari diversi a seconda del match. Le squadre cercano di qualificarsi per le semifinali, e le gare saranno trasmesse su diverse piattaforme televisive e online.

La Champions League entra nella fase calda, oggi martedì 14 aprile 2026 i quarti di finale di ritorno Atletico Madrid – Barcellona e Liverpool – Psg. I biancorossi di Simeone dovranno difendere il 2-0 dell’andata al Campo Nou, mentre i Reds ad Anfield proveranno a ribaltare lo stesso risultato subito a Parigi. Domani gli altri due quarti di ritorno, con le sfide tra Bayern Monaco – Real Madrid e Arsenal – Sporting Lisbona. Quarter-final second legs this week? #UCL pic.twitter.comgBiUSILDjv — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 13, 2026 Il programma completo dei quarti di finale. martedì 14 aprile Atletico Madrid – Barcellona. Liverpool – Psg.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Champions League, oggi Atletico Madrid – Barcellona e Liverpool – Psg: orario, probabili formazioni e dove vederle Partite Champions oggi in TV, dove vedere Atletico Madrid-Barcellona e Liverpool-PSG: orari e canaliIl ritorno dei quarti di finale di Champions League: l'Atletico ospita il Barcellona, il PSG va a Liverpool. Leggi anche: Champions, oggi Psg-Liverpool: orario, probabili formazioni e dove vederla Comolli vuole fare una grande juve anche se non dovesse arrivare la Champions League #Tuttosport - facebook.com facebook #ChampionsLeague, il programma delle gare di oggi x.com