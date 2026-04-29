Alle 21 si gioca al Riyadh Air Metropolitano la sfida tra Atletico Madrid e Arsenal, valida per la semifinale d’andata di Champions League. La partita si sta disputando senza reti finora, con Madueke che ha avuto un'occasione per segnare. Seguirà un aggiornamento in tempo reale sui momenti salienti dell'incontro.

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© Calcionews24.com - Atletico Madrid Arsenal LIVE 0-0: Madueke vicino al gol

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