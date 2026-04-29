Atletico Madrid-Arsenal Champions League 29-04-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Pochi gol al Metropolitano?

La semifinale di ritorno di Champions League tra Atletico Madrid e Arsenal si terrà mercoledì sera al Metropolitano alle 21:00. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, con le squadre pronte a scendere in campo per questa partita decisiva. Le quote e i pronostici indicano una sfida equilibrata, con molti che si aspettano pochi gol durante il match. Entrambe le squadre puntano a passare in finale, dopo aver affrontato le rispettive sfide nelle precedenti fasi della competizione.

La seconda semifinale di Champions League metterà di fronte l’Atletico Madrid e l’Arsenal, due squadre che non hanno mai trionfato in questa competizione: i Gunners si stanno dividendo tra la corsa europea e la voglia enorme di tornare a vincere il titolo in patria, mentre i Colchoneros, dopo aver perso la finale di Copa del. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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