Stasera alle 21:00 si gioca l'incontro tra Atletico Madrid e Barcellona in Champions League, con formazioni ufficiali, quote e pronostici già disponibili. L’incontro si svolge al Metropolitano e, secondo le analisi, potrebbe esserci un’alta probabilità di gol. Poche settimane fa, al ritorno in casa del Barcellona, la squadra catalana aveva affrontato l’Atletico Madrid in un match di Copa del Rey, in una situazione simile.

Poche settimane dopo, a campi invertiti, il Barcellona si trova in una situazione simile a quella vissuta in Copa del Rey, sempre contro l’Atletico Madrid. Nella coppa nazionale, i catalani persero la gara d’andata al Metropolitano per 4-0 e provarono una folle rimonta al ritorno, sfiorandola e segnando tre volte; stavolta si recheranno nella capitale. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Atletico Madrid-Barcellona (Champions League, 14-04-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Tanti gol al Metropolitano?

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Atletico Madrid-Barcellona (Champions League, 14-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Tanti gol al Metropolitano?Poche settimane dopo, a campi invertiti, il Barcellona si trova in una situazione simile a quella vissuta in Copa del Rey, sempre contro l’Atletico...

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Atletico Madrid-Barcellona: dove vederla e probabili formazioniAtletico Madrid-Barcellona, dove vederla in tv e streaming, orario e formazioni del ritorno dei quarti di Champions League al Metropolitano. europacalcio.it

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