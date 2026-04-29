Atletico Madrid-Arsenal 1-1 le pagelle | Alvarez 7 una certezza Gyokeres 6,5 gol pesante Griezmann 7 a tutto campo

Da ilmessaggero.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'incontro di ieri sera tra Atletico Madrid e Arsenal, il risultato si è concluso con un pareggio di 1-1, segnato da tre penalty assegnati durante la partita. Tra i protagonisti, Alvarez ha ricevuto un voto di 7, dimostrandosi una presenza affidabile in porta, mentre Gyokeres ha segnato un gol importante e ha ottenuto un punteggio di 6,5. Griezmann ha giocato a tutto campo e ha ricevuto un voto di 7.

Non sarà stata come la goleada di ieri sera, ma anche Atletico Madrid-Arsenal ha regalato momenti di grande calcio, se pur decisa da ben tre calci di rigore. La semifinale d'andata termina 1-1 al Wanda Metropolitano, firmata dai rigori di Gyokeres e Julian Alvarez. Un risultato gradito ai Gunners che potranno giocarsi il ritorno tra una settimana davanti al proprio pubblico ma che allo stesso tempo lascia tutto estremamente aperto. I Gunners di Arteta passano in vantaggio col rigore procurato e trasformato da Gyokeres, nato da una grande combinazione tra Odegaard e Zubimendi. L'Atletico, però, è vivo e dopo un paio di occasioni trova il pareggio su un altro rigore concesso.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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