Atletico-Arsenal le pagelle | Raya para tutto 8 Giuliano Simeone in difficoltà | 5

Nella sfida tra Atletico e Arsenal, il portiere dei padroni di casa ha parato numerosi tiri e ha ricevuto un voto di 8. Giuliano Simeone ha avuto una prestazione negativa, valutata 5, mentre Julian Alvarez si è distinto tra i suoi. Cardoso ha mostrato imprecisione, e Martinelli non è riuscito a incidere sul gioco. La partita si è conclusa con queste valutazioni individuali.

Tra i padroni di casa brilla Julian Alvarez, mentre Cardoso è impreciso. Martinelli non incide, mentre Gabriel salva un gol fatto.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Atletico-Arsenal, le pagelle: Raya para tutto, 8. Giuliano Simeone in difficoltà: 5 Notizie correlate Sporting-Arsenal, le pagelle: Raya decisivo, 7. Diomande si perde Havertz, 5,5Parate difficili per il portiere dei Gunners: quella al 6' su Araujo vale quanto un gol. Leggi anche: Manchester City-Arsenal, le pagelle: Cherki fa paura, 7,5. Raya 5,5: pasticcia come Gigio Altri aggiornamenti Temi più discussi: Le pagelle di Atletico-Arsenal: i voti della semifinale di Champions; Atletico Madrid-Arsenal 1-1, pagelle e tabellino: Lookman sbaglia, Alvarez illumina, Raya attento, Gyokeres furbo; Pagelle Atletico-Arsenal: Julian Alvarez quasi immarcabile, Ruggeri padrone a sinistra. Arsenal: Gyokeres una furia; Atletico Madrid-Arsenal 1-1, pagelle: Llorente inesauribile, Hancko rischia troppo. PAGELLE TOP E FLOP Atletico Madrid-Arsenal 1-1: Alvarez risponde a GyokeresLe valutazioni degli spagnoli di Diego Simeone e degli inglesi di Arteta al termine della semifinale d'andata di Champions League ... calciomercato.it Pagelle Atletico Madrid-Arsenal 1-1: Lookman a sprazzi, Gyokeres e Alvarez glaciali, Gabriel e Pubill due muriAtletico Madrid e Arsenal danno vita a un film opposto a Psg-Bayern. Arteta e Simeone si rispettano, Griezmann saluta il Wanda Metropolitano: la cronaca e le pagelle ... sport.virgilio.it Rigori, Var e... panini: cosa è successo nella semifinale d'andata tra Atletico e Arsenal - facebook.com facebook Champions, semifinale di andata: in campo Atletico Madrid-Arsenal Le due squadre inseguono il sogno di vincere il trofeo per la prima volta nella loro storia Ieri Psg-Bayern partita "pirotecnica" con ben 9 reti in 90'. Segui le cronache testuali rainews.it/maraton x.com