Manchester City-Arsenal le pagelle | Cherki fa paura 7,5 Raya 5,5 | pasticcia come Gigio

Da gazzetta.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match tra Manchester City e Arsenal, i giudizi sui singoli giocatori sono stati piuttosto netti. Cherki si è distinto con un punteggio di 7,5, mentre Raya ha ottenuto un 5,5 a causa di alcune sbavature che ricordano quelle di un noto portiere. Guardiola ha apprezzato le prestazioni di O'Reilly e le intuizioni di Bernardo Silva, mentre Madueke è stato spesso invisibile. La partita ha mostrato diverse sfumature tra le due squadre.

Guardiola trova gioco da O'Reilly e intuizioni giuste da Bernardo Silva. Madueke fantasma per Arteta, Odegaard almeno inventa.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Manchester City-Arsenal, le pagelle: Cherki fa paura, 7,5. Raya 5,5: pasticcia come Gigio

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