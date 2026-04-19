Manchester City-Arsenal le pagelle | Cherki fa paura 7,5 Raya 5,5 | pasticcia come Gigio

Nel match tra Manchester City e Arsenal, i giudizi sui singoli giocatori sono stati piuttosto netti. Cherki si è distinto con un punteggio di 7,5, mentre Raya ha ottenuto un 5,5 a causa di alcune sbavature che ricordano quelle di un noto portiere. Guardiola ha apprezzato le prestazioni di O'Reilly e le intuizioni di Bernardo Silva, mentre Madueke è stato spesso invisibile. La partita ha mostrato diverse sfumature tra le due squadre.

Guardiola trova gioco da O'Reilly e intuizioni giuste da Bernardo Silva. Madueke fantasma per Arteta, Odegaard almeno inventa.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Manchester City-Arsenal, le pagelle: Cherki fa paura, 7,5. Raya 5,5: pasticcia come Gigio Notizie correlate LIVE Manchester City-Arsenal 0-0: palo di Cherki!L'Arsenal prova a reagire, Havertz si libera al tiro ma la conclusione viene deviata in angolo. LIVE Manchester City-Arsenal 1-0: Cherki gol, Guardiola in vantaggioGrave errore di Donnarumma, che tiene troppo il pallone tra i piedi e quando sta per calciare impatta con Havertz che la mette dentro. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: City-Arsenal è come una finale: domenica spettacolo su Sky; Manchester City-Arsenal oggi in Premier League, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali; Le volte che per l’Arsenal è finita male; È il giorno di Manchester City-Arsenal. Si può decidere la Premier League: tutti i dettagli. Manchester City-Arsenal 2-1: video, gol e highlightsIl Manchester City riapre la Premier League. La squadra di Guardiola supera 2-1 la capolista Arsenal e si porta a soli 3 punti dalla vetta, ma con una partita da recuperare contro il Crystal Palace. I ... sport.sky.it Manchester City-Arsenal 1-1: diretta live e risultati in tempo realeDiretta Manchester City-Arsenal di domenica 19 aprile 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in TV e in streaming la partita della Premier League ... calciomagazine.net Con la sconfitta per 2-1 rimediata oggi contro il Manchester City di Guardiola, l’Arsenal oggi si ritrova potenzialmente davanti all’incubo di complicare la rincorsa al titolo come già accaduto in passato. Con questa vittoria, infatti, il City si porta a -3 dalla vetta co facebook Il 23 marzo l'Arsenal aveva il 97% di probabilità di vincere la Premier League. Oggi Manchester City-Arsenal 2-1: il gol di Haaland riapre tutto completamente x.com