Nella partita tra Sporting e Arsenal, il portiere dei Gunners si distingue per alcune parate importanti, tra cui quella al 6’ su Araujo valutata come un gol evitato. Gabriel si fa notare per la sua presenza in difesa, mentre Gyokeres resta in ombra. Diomande, invece, commette un errore che permette a Havertz di entrare in azione.

Parate difficili per il portiere dei Gunners: quella al 6' su Araujo vale quanto un gol. Gabriel, leadership e sicurezza, Gyokeres è impalpabile. Catamo alza il livello nel finale, Fresneda si lascia sfuggire Martinelli e i biancoverdi prendono gol. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sporting-Arsenal, le pagelle: Raya decisivo, 7. Diomande si perde Havertz, 5,5

Decide Havertz, Arsenal corsaro sul campo dello Sporting LisbonaI Gunners non brillano ma fanno un passo importante verso la semifinale di Champions LISBONA (PORTOGALLO) - L'Arsenal non brilla, ma esce...

Champions Leaue, Havertz nel recupero regala il successo all’Arsenal sullo Sporting LisbonaBasta un gol di Havertz all’Arsenal per avere la meglio sullo Sporting Lisbona nella partita d’andata dei quarti di finale di Champions League.

Temi più discussi: Sporting-Arsenal 0-1, le pagelle dell'andata dei quarti di Champions; Sporting-Arsenal, le pagelle: Raya decisivo, 7. Diomande si perde Havertz, 5,5; Le pagelle di Sporting-Arsenal 0-1: Martinelli e Havertz spaccano la gara, male Gyokeres; Sporting-Arsenal 0-1, pagelle e tabellino: primo round ai Gunners di Arteta, Havertz al 91' regala la vittoria all'andata.

Sporting-Arsenal 0-1, le pagelle dell'andata dei quarti di ChampionsUn gol nel recupero di Havertz decide l'andata dei quarti di Champions tra Sporting e Arsenal. Tra gli inglesi, oltre ad Havertz, ottime le prove di Rice e Martinelli. Tutti i voti del telecronista di ... sport.sky.it

Sporting-Arsenal 0-1, gol e highlights: la decide una rete di Havertz al 91'Lo Sporting CP ha vinto nove dei dieci precedenti doppi incontri di UEFA contro squadre inglesi, subendo l'unica sconfitta nell'unico doppio confronto tra Coppa dei Campioni e Champions League: una ... sport.sky.it

Un gol di Kai Havertz decide la partita d’andata dei quarti di Champions League tra Sporting e Arsenal: piccolo vantaggio per i Gunners in vista del ritorno a Londra facebook

All’ultimo respiro: l’Arsenal trova il gol vittoria al 91’ Havertz decide il match nei minuti di recupero. Ospiti che si vedono anche annullare un gol di Zubimendi per fuorigioco di Gyokeres. Sfida apertissima tra Sporting e Arsenal #CorrieredelloSport x.com