Sporting-Arsenal le pagelle | Raya decisivo 7 Diomande si perde Havertz 5,5

Da gazzetta.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita tra Sporting e Arsenal, il portiere dei Gunners si distingue per alcune parate importanti, tra cui quella al 6’ su Araujo valutata come un gol evitato. Gabriel si fa notare per la sua presenza in difesa, mentre Gyokeres resta in ombra. Diomande, invece, commette un errore che permette a Havertz di entrare in azione.

Parate difficili per il portiere dei Gunners: quella al 6' su Araujo vale quanto un gol. Gabriel, leadership e sicurezza, Gyokeres è impalpabile. Catamo alza il livello nel finale, Fresneda si lascia sfuggire Martinelli e i biancoverdi prendono gol. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Sporting-Arsenal, le pagelle: Raya decisivo, 7. Diomande si perde Havertz, 5,5

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