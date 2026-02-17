Atletica Endas Cesena Weekend di successi
L’Atletica Endas Cesena ha conquistato numerosi podi durante il fine settimana, a causa delle molte gare svolte tra Ancona, Savignano e Modena. La squadra ha portato a casa medaglie e ottimi risultati, coinvolgendo atleti di tutte le categorie in una serie di competizioni molto combattute. In particolare, alcuni giovani promettenti hanno brillato nelle prove di velocità e salto, dimostrando una crescita costante.
È stato un fine settimana ricco di appuntamenti ed emozioni per l’ Atletica Endas Cesena, impegnata tra Ancona, Savignano e Modena in un altro intenso weekend della stagione indoor. L’evento più importante era ad Ancona, dove si sono disputati i Campionati Italiani Allievi. Nonostante la presenza ridotta a due atleti, anche a causa di alcuni infortuni, i risultati sono stati di assoluto rilievo. Grande protagonista Sara Teodorani, vera sorpresa della manifestazione. Sabato ha aperto il weekend con il personale nei 60 metri corsi in 7’’92. Domenica invece è arrivato il capolavoro nei 60 ostacoli: accreditata di 9’’34, in batteria ha corso in 9’’03, conquistando per pochi centesimi l’accesso alla semifinale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
L'Endas Cesena si distingue in un fine settimana dedicato all'atletica, attraversando circa 1900 chilometri tra gare e allenamenti.
