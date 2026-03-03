Indoor da incorniciare per l' atletica faentina | tra record personali e finali conquistate

Lo scorso fine settimana, gli atleti dell'Atletica 85 Faenza hanno partecipato ai campionati regionali indoor, portando a casa numerosi record personali e risultati nelle finali. Circa trenta giovani delle categorie cadetti hanno preso parte alla competizione, affrontando le gare con impegno e determinazione. L'evento si è svolto nell'ambito di una manifestazione dedicata alle competizioni indoor, con numerosi partecipanti provenienti dalla regione.

Un altro fine settimana di gare per gli atleti dell'Atletica 85 Faenza. Sabato scorso, in occasione dei campionati regionali individuali indoor, sono stati una trentina del settore giovanile faentino a partecipare alla competizione per la categoria cadetti e a conquistare nuovi primati personali. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Brignone verso Lillehammer tra finali già conquistate e pass ancora in bilico: cosa serve per il trisDopo la doppietta d’oro olimpica, Federica Brignone torna in Coppa del Mondo con un obiettivo preciso: chiudere il cerchio alle Finali di Lillehammer. LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA: botti finali con Dosso e Diaz! Aggiornamenti dalle 15.00La donna più attesa del giorno sarà Zaynab Dosso, che domenica scorsa è diventata la prima donna italiana a scendere sotto i sette secondi sui 60... Approfondimenti e contenuti su Indoor da Discussioni sull' argomento Velocità, lanci e staffette: un fine settimana da incorniciare per l’Atletica Prato; Cala il sipario sull’edizione 2026 degli Assoluti indoor di pattinaggio corsa; Atletica, Zaynab Dosso vince il titolo italiano nei 60 metri indoor; Polisportiva FC Contesse di Messina, 16 medaglie ai campionati italiani paralimpici indoor ad Ancona. Cala il sipario a Pescara sui Campionati Indoor di Pattinaggio Corsa Mens Sana trionfa nella staffetta maschile e femminile. Maiorca leader della velocità. Gatti sul gradino più alto del podio nella sprint senior donne. Negri primo oro da senior. Niero e W - facebook.com facebook