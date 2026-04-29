Athora Italia 30% over 55 rimpiange adesione tardiva a previdenza complementare

Secondo un’indagine recente, circa il 30% delle persone sopra i 55 anni che hanno scelto di aderire a un piano di previdenza complementare si dice pentita di averlo fatto in ritardo. La percentuale indica che quasi un individuo su tre in questa fascia di età avrebbe preferito aver aderito prima. La ricerca mette in luce le sentimenti di insoddisfazione legati ai tempi di adesione a questo tipo di soluzioni previdenziali.

(Adnkronos) – Tra coloro che hanno aderito a una soluzione di previdenza complementare, quasi un over 55 su tre (30%) prova rimpianto per averla sottoscritto troppo tardi. Lo rileva la prima wave 2026 dell’Osservatorio look to the future di Athora Italia, compagnia assicurativa vita del Gruppo Athora. Tra gli italiani che hanno sottoscritto strumenti come.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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