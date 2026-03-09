Per la partita di Champions contro il Bayern, in programma martedì 10 a Bergamo alle 21, l’Atalanta schiererà nuovamente i titolari, tra cui Scamacca che dovrebbe partire in attacco al posto di Krstovic. Palladino, allenatore della squadra, ha deciso di far tornare in campo i giocatori principali dopo averli lasciati in panchina nell’ultimo match contro l’Udinese.

CALCIO. Per la gara d’andata degli ottavi di Champions contro la corazzata bavarese, martedì 10 a Bergamo alle 21, Palladino ritrova i big lasciati in panchina contro l’Udinese. In difesa Djimsiti accanto a Hien e Kolasinac. Senza i soliti quattro infortunati e di nuovo con tutti i big. Pochi dubbi in casa Atalanta alla vigilia della «mission impossible» dell’andata degli ottavi di Champions contro il Bayern Monaco, martedì 10 marzo alla New Balance Arena (alle 21). Sempre ai box De Ketelaere, Scalvini (squalificato), Raspadori ed Ederson, Palladino dovrebbe riproporre i titolari de Roon, Zappacosta, Zalewski e Djimsiti, rimasti inizialmente in panchina nella gara contro l’Udinese. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Atalanta, col Bayern tornano i titolari: Scamacca favorito su Krstovic in attacco

Articoli correlati

Leggi anche: Atalanta, turnover col Sassuolo: Ederson e Krstovic verso una maglia da titolari

Leggi anche: Atalanta, Palladino cambia l’attacco: Raspadori e Krstovic in pole col Parma

Altri aggiornamenti su Atalanta col Bayern tornano i titolari...

Temi più discussi: Atalanta, col Bayern tornano i titolari: Scamacca favorito su Krstovic in attacco; Atalanta-Bayern, Kane torna ad allenarsi coi compagni; Atalanta, De Ketelaere ed Ederson tornano a lavorare in campo. Il punto a due giorni dal Bayern (che si allena con le famiglie); Atalanta, De Ketelaere torna a lavorare sul campo e punta a esserci contro il Bayern.

Atalanta, col Bayern tornano i titolari: Scamacca favorito su Krstovic in attaccoCALCIO. Per la gara d’andata degli ottavi di Champions contro la corazzata bavarese, martedì 10 a Bergamo alle 21, Palladino ritrova i big lasciati in panchina contro l’Udinese. In difesa Djimsiti ... ecodibergamo.it

Probabili formazioni Atalanta-Bayern Monaco: chi gioca titolare e le ultime su Zappacosta, Zalewski, Scamacca, Neuer, Musiala e KanePrimo atto degli ottavi di finale tra Atalanta e Bayern Monaco: le scelte di formazione di Palladino e Kompany per la sfida di Bergamo. goal.com

. @OfficialSSLazio, Sarri: "Cataldi ha avuto un indurimento al polpaccio. Romagnoli ha avuto lo stesso problema a causa di un colpo preso nella gara contro l’Atalanta" tinyurl.com/yc75dm2n x.com

+++SFORTUNA CERIGNOLA: L’AUTORETE DI GASBARRO VALE IL 3-2 ALL’ATALANTA U23. DI PARLATO E VITALE I GOL DOPO IL DOPPIO VANTAGGIO BERGAMASCO+++ - facebook.com facebook