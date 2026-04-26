In vista della partita di lunedì 27 a Cagliari alle 18,30, l’Atalanta si prepara senza Bernasconi, che non sarà disponibile. Palladino potrebbe spostare Zappacosta sulla fascia sinistra o optare per il cambio di Zalewski in difesa. In attacco, Scamacca sembra essere il favorito per partire dal primo minuto, mentre Bellanova si appresta a tornare in campo sulla corsia destra.

CALCIO. In vista della gara di lunedì 27 a Cagliari (alle 18,30) Palladino deve fare a meno di Bernasconi: probabile lo spostamento di Zappacosta a sinistra, l’alternativa è l’arretramento di Zalewski. Torna Hien, ma partirà in panchina. Chi a sinistra? Chi al centro dell’attacco? In vista della gara a Cagliari, lunedì 27 aprile (alle 18,30) contro i rossoblù, Raffaele Palladino deve sciogliere un paio di nodi nell’Atalanta che si rituffa in campionato dopo l’amara eliminazione nella semifinale di Coppa Italia contro la Lazio. Ai box Bernasconi e il terzo portiere Rossi, in Sardegna a sinistra dovrebbe traslocare Zappacosta con il rilancio dal 1’ di Bellanova a destra.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Atalanta, Bellanova pronto al rilancio a destra. Scamacca favorito in attacco

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