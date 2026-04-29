Mercoledì 29 aprile, l'Atalanta Primavera affronta la Juventus in una partita che si svolge all'Arena Civica di Milano. Si tratta di un incontro tra le squadre giovanili di due grandi club italiani, con l’obiettivo di interrompere un periodo senza vittorie per l’Atalanta Primavera. La partita si svolge in una cornice storica, davanti a un pubblico presente all’impianto milanese.

?? Cosa sapere Atalanta Primavera e Juventus si sfidano mercoledì 29 aprile all'Arena Civica di Milano. I nerazzurri puntano alla Coppa Italia che manca nella bacheca dal 2003. Alle ore 17:00 di questo mercoledì 29 aprile, l'Atalanta Primavera sfida la Juventus all'Arena Civica Gianni Brera di Milano per conquistare una Coppa Italia che manca nella bacheca nerazzurra dal 2003. Il traguardo è ambizioso e carica di storia i ragazzi di Giovanni Bosi, chiamati a interrompere un digiuno ventitree .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Atalanta Primavera: sfida storica alla Juve per spezzare il digiuno

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