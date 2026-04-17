Le Zebre Parma sono in Scozia per affrontare Edimburgo nel weekend di ritorno della United Rugby Championship. La squadra cerca di interrompere un periodo senza vittorie che si prolunga da diversi mesi. La partita si svolge sul campo degli avversari e rappresenta un nuovo tentativo di ottenere un risultato positivo in questa competizione.

Le Zebre Parma affrontano la sfida in territorio scozzese contro l’Edimburgo nel weekend di ritorno della United Rugby Championship, cercando di spezzare un digiuno di vittorie che dura ormai da mesi. La franchigia italiana si trova in una posizione di estrema difficoltà in classifica, con l’obiettivo di chiudere il campionato cercando di dare seguito alle luci mostrate nelle competizioni europee. La stagione della franchigia federale vive un momento di profonda spaccatura tra le prestazioni continentali e quelle nel torneo URC. Sebbene il percorso in Challenge Cup abbia portato i ragazzi di Brunello fino ai quarti di finale, dimostrando una qualità tecnica non comune, i numeri del campionato nazionale raccontano una realtà opposta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zebre Parma in Scozia: missione Edimburgo per spezzare il digiuno

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