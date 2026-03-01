Zaniolo doppia missione | spezzare il digiuno da gol e rilanciare l' Udinese

Il calciatore di nome Zaniolo cerca di interrompere un lungo digiuno da gol che dura da sette partite. La sua squadra, l'Udinese, si affida a lui per cercare di ottenere risultati migliori. Zaniolo è il numero dieci della squadra e questa partita rappresenta una doppia occasione: segnare di nuovo e contribuire alla vittoria della sua squadra.

Il digiuno di Nicolò. Zaniolo è a secco da sette giornate. Mai, in questo campionato, il numero 10 dell’Udinese era stato così tanto tempo senza trovare la via del gol. L’ultima volta che il talento bianconero è andato in rete è stata il 7 gennaio, al Grande Torino, contro i granata, nella partita vinta 2-1. Da quell’occasione, complice anche la pulizia del menisco che lo ha tenuto lontano dal campo per due partite intere più la gara con la Roma, non è ancora andato a segno. L’occasione del match di domani sera contro la Fiorentina è ghiotta per interrompere l’astinenza. Considerando l’assenza di Keinan Davis, l’altro leader dell’attacco di Runjaic, sulle spalle di Nicolò ci sono ancora ulteriori responsabilità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

