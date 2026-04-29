Atalanta Juve Primavera LIVE | le scelte di Padoin per la finale Durmisi guida l’attacco supportato da Tiozzo e Merola

Nella finale di Coppa Italia Primavera, le formazioni di Atalanta e Juve sono scese in campo con le scelte di Padoin e Durmisi che ha guidato l’attacco, assistito da Tiozzo e Merola. La partita si è svolta tra moviola, sintesi e cronaca, e il risultato finale è stato aggiornato in tempo reale. La sfida rappresenta il conclusivo atto della competizione per la stagione 202526.

di Marco Baridon Atalanta Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Coppa Italia 202526. (inviato all’Arena Civica di Milano) – È tempo di finale per la Juve Primavera. I bianconeri di Simone Padoin affrontano l’Atalanta nell’ultimo atto della Coppa Italia. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Atalanta Juve Primavera 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 17 Migliore in campo Juve Primavera. Al termine del match Atalanta Juve Primavera 0-0: risultato e tabellino. Atalanta: Anelli, Ramaj (C), Artesani, Baldo (VC), Parmiggiani, Isoa, Arrigoni, Leandri, Camara, Pedretti, Idele.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Atalanta Juve Primavera LIVE: le scelte di Padoin per la finale. Durmisi guida l’attacco supportato da Tiozzo e Merola Notizie correlate Roma Juve Primavera LIVE: Durmisi supportato da Merola e Tiozzo, le scelte ufficiali di Padoindi Fabio ZaccariaRoma Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 35esima giornata di campionato... Juve Verona Primavera LIVE: le scelte di Padoin. Borasio titolare, Tiozzo e Finocchiaro alle spalle di Durmisidi Fabio Zaccaria Juve Verona Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 24ª giornata di campionato... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Atalanta-Juventus Primavera: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la finale di Coppa Italia; Atalanta-Juventus Primavera dove vederla: Sportitalia, Solocalcio o Primavera Tv? Canale tv, diretta streaming, formazioni della finale di Coppa Italia Primavera; Coppa Italia Primavera | Dove vedere Atalanta-Juventus; Atalanta-Juventus Coppa Italia Primavera: dove vederla in TV e streaming. Atalanta-Juventus U20, finale di Coppa Italia Primavera: verso il fischio d'inizioBuon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Atalanta-Juventus Under 20, finale di Coppa Italia Primavera. L'ultimo atto della competizione si gioca all'Arena Civica ... tuttojuve.com Atalanta-Juve Primavera, diretta finale Coppa Italia: formazioni e risultato in tempo reale. Padoin per la storiaL’attesa cresce per la finale della Coppa Italia Primavera. La Juventus, dopo aver avuto la meglio sul Parma in semifinale, è pronta a giocarsi tutto contro l’Atalanta in una sfida che promette spetta ... tuttosport.com Oggi ci sarà la finale di #CoppaItalia Primavera all'Arena Civica Gianni Brera di Milano alle ore 17.00 tra #Juve e #Atalanta Juventusnews24 sarà presente allo stadio per raccontarvi la partita minuto per minuto Supportiamo i ragazzi per questa grande i - facebook.com facebook Oggi ci sarà la finale di #CoppaItalia Primavera all'Arena Civica Gianni Brera di Milano alle ore 17.00 tra #Juve e #Atalanta Juventusnews24 sarà presente allo stadio per raccontarvi la partita minuto per minuto Supportiamo i ragazzi per questa grande i x.com