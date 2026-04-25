Roma Juve Primavera LIVE | Durmisi supportato da Merola e Tiozzo le scelte ufficiali di Padoin
Nella partita tra Roma e Juventus Primavera, Durmisi viene sostenuto da Merola e Tiozzo, secondo le scelte ufficiali di Padoin. La sfida si svolge nella 35esima giornata di campionato e viene seguita con aggiornamenti in tempo reale. La cronaca comprende sintesi, moviola, tabellino e risultato, offrendo un quadro completo dell'incontro.
di Fabio Zaccaria Roma Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 35esima giornata di campionato. La Juve Primavera dopo aver perso contro la Fiorentina a Vinovo torna in campo ed affronta la Roma nella gara valida per la 35esima giornata di campionato Primavera 1. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Roma Juve Primavera 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle ore 13:00 Migliore in campo Juve Primavera:. Roma Juve Primavera: 0-0 risultato e tabellino. Reti: ROMA (3-4-2-1): Zelezny; Marchetti, Seck, Nardin; Lulli, Panico, Bah, Cama; Della Rocca, Maccaroni; Arena. All. Guidi. A disp....🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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