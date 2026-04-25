Roma Juve Primavera LIVE | Durmisi supportato da Merola e Tiozzo le scelte ufficiali di Padoin

Nella partita tra Roma e Juventus Primavera, Durmisi viene sostenuto da Merola e Tiozzo, secondo le scelte ufficiali di Padoin. La sfida si svolge nella 35esima giornata di campionato e viene seguita con aggiornamenti in tempo reale. La cronaca comprende sintesi, moviola, tabellino e risultato, offrendo un quadro completo dell'incontro.