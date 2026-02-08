Juve Verona Primavera LIVE | le scelte di Padoin Borasio titolare Tiozzo e Finocchiaro alle spalle di Durmisi

Questa mattina si gioca la partita tra Juve e Verona Primavera, valida per la 24ª giornata del campionato 202526. Padoin ha deciso le scelte di formazione, inserendo Borasio come titolare e schierando Tiozzo e Finocchiaro alle spalle di Durmisi. La partita si promette intensa, con i giovani pronti a dare battaglia sul campo.

di Fabio Zaccaria Juve Verona Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 24ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera dopo il pareggio rocambolesco contro il Bologna ospita il Verona in casa, una gara fondamentale per accorciare la classifica ed avvicinarsi alle posizioni più nobili. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Verona Primavera 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle ore 15:00 Migliore in campo Juve Primavera:. Juve Verona Primavera: 0-0 risultato e tabellino. Reti: Juventus: (3-4-2-1) Huli; Montero, Verde, Borasio; Leone, Milia, Sylla, Contarini; Finocchiaro, Tiozzo; Durmisi A disposizione: Radu, Rizzo, Keutgen, Lopez, Vallana, Merola, Elimoghale, De Brul, Repciuc.

