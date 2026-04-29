Atalanta Juve Primavera 1-1 LIVE | in corso i rigori

Al termine di una partita combattuta, Atalanta e Juventus Primavera si sono trovate sul punteggio di 1-1, portando la sfida ai rigori. La finale di Coppa Italia 202526 si sta decidendo attraverso questa lotteria dal dischetto, mentre i giocatori sono impegnati negli ultimi minuti di tempo regolamentare. La partita è in corso e i tiri dagli undici metri rappresentano l’atto conclusivo di questa finale.

di Marco Baridon Atalanta Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Coppa Italia 202526. (inviato all’Arena Civica di Milano) – Tempo di finale per la Juve Primavera. I bianconeri di Simone Padoin affrontano l’Atalanta nell’ultimo atto della Coppa Italia. Atalanta Juve Primavera 1-1: sintesi e moviola. Bellino (Atalanta): GOL Lopez (Juventus): GOL Gasparello (Atalanta): GOL Verde (Juventus): PARATA ANELLI Mouisse (Atalanta): GOL PAREGGIO NEI 90?, SI VA AI RIGORI 90’+4? GOL ISOA – Pareggio clamoroso dell’Atalanta al 94?. Isoa incorna e sigilla il pareggio in extremis, si va ai rigori.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Atalanta Juve Primavera 1-1 LIVE: in corso i rigori Notizie correlate Atalanta Juve Primavera 0-0 LIVE: subito Makiobo pericolosissimodi Marco BaridonAtalanta Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Coppa Italia... Atalanta Juve Primavera 0-1 LIVE: inizia la ripresadi Marco BaridonAtalanta Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Coppa Italia... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Atalanta-Juventus Primavera: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la finale di Coppa Italia; Coppa Italia Primavera: mercoledì la finale con la Juventus; U20 | Roma-Juventus | La partita; Atalanta e Juve si giocano la Coppa Italia Primavera. Atalanta Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Coppa Italia 2025/26Atalanta Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Coppa Italia 2025/26 ... juventusnews24.com Finale Coppa Italia Primavera, Atalanta-Juventus LIVE 0-1 sotto gli occhi di Spalletti e Comolli: goal di RizzoAtalanta-Juventus (calcio d'inizio alle ore 17) è la finale della Coppa Italia Primavera. Si gioca in gara secca all'Arena Civica Gianni Brera di Milano sotto gli occhi dell'allenatore della prima s ... calciomercato.com Spalletti mantiene un occhio a 360 gradi sul progetto Juve e lo conferma la sua presenza all’Arena Civica “Gianni Brera" per supportare la Primavera bianconera, impegnata stasera nella finale di Coppa Italia Primavera contro l'Atalanta Giro di saluti e un oc - facebook.com facebook LIVE Atalanta-Juve Primavera: si sblocca il match! Il risultato in tempo reale shorturl.at/Q7jee x.com