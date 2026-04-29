Atalanta Juve Primavera 0-0 LIVE | subito Makiobo pericolosissimo

Nella finale di Coppa Italia Primavera 202526, la partita tra Atalanta e Juventus si è conclusa con un risultato di 0-0. Fin dall'inizio, un giocatore della Juventus ha avuto un'occasione molto pericolosa, mentre il match è stato seguito da moviole e analisi dettagliate. La cronaca riporta le principali azioni e i momenti salienti di questa sfida tra le due squadre giovanili.

di Marco Baridon Atalanta Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Coppa Italia 202526. (inviato all’Arena Civica di Milano) – È tempo di finale per la Juve Primavera. I bianconeri di Simone Padoin affrontano l’Atalanta nell’ultimo atto della Coppa Italia. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Atalanta Juve Primavera 0-0: sintesi e moviola. 2? Subito Makiobo pericoloso – Cross dalla destra respinto: raccoglie Makiobo che calcia dal limite in diagonale e sfiora il palo alla sinistra di Anelli. Buon avvio della Juventus. 1? Fischio d’inizio – Cominciata Atalanta Juve Primavera. Migliore in campo Juve Primavera.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Atalanta Juve Primavera 0-0 LIVE: subito Makiobo pericolosissimo Notizie correlate Juve Parma Primavera Coppa Italia 0-0 LIVE: Makiobo ad un passo dal vantaggio!di Fabio ZaccariaJuve Parma Primavera Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la semifinale di... Juve Monza Primavera 0-0 LIVE: traversa di Tiozzo! Anche Makiobo e Leone sfiorano il vantaggioBernardo Silva Juventus, la posizione del club bianconero sul centrocampista portoghese. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Coppa Italia Primavera | Dove vedere Atalanta-Juventus; Atalanta-Juventus Primavera: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la finale di Coppa Italia; Coppa Italia Primavera: mercoledì la finale con la Juventus; Atalanta e Juve si giocano la Coppa Italia Primavera. Atalanta-Juventus U20, finale di Coppa Italia Primavera: verso il fischio d'inizioBuon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Atalanta-Juventus Under 20, finale di Coppa Italia Primavera. L'ultimo atto della competizione si gioca all'Arena Civica ... tuttojuve.com Atalanta-Juventus, Finale di Coppa Italia Primavera: le formazioni ufficialiI nerazzurri di Bosi (squalificato) si giocano in 'gara secca' la Finale della Coppa Italia di categoria contro i pari età della Juventus, ecco le ... calcioatalanta.it Atalanta Juve Primavera LIVE Segui qui il match - facebook.com facebook Oggi ci sarà la finale di #CoppaItalia Primavera all'Arena Civica Gianni Brera di Milano alle ore 17.00 tra #Juve e #Atalanta Juventusnews24 sarà presente allo stadio per raccontarvi la partita minuto per minuto Supportiamo i ragazzi per questa grande i x.com