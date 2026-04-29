Atalanta Juve Primavera 0-1 LIVE | inizia la ripresa

Nella finale di Coppa Italia Primavera 202526, la partita tra Atalanta e Juventus si è riaperta con la ripresa, dopo che il primo tempo si è concluso con un risultato di 0-1 in favore dei bianconeri. La sfida si sta disputando con intensità, mentre le squadre cercano di conquistare il trofeo. La cronaca aggiornata segnala che l'azione prosegue con alcuni tentativi da entrambe le parti.

di Marco Baridon Atalanta Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Coppa Italia 202526. (inviato all’Arena Civica di Milano) – È tempo di finale per la Juve Primavera. I bianconeri di Simone Padoin affrontano l’Atalanta nell’ultimo atto della Coppa Italia. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Atalanta Juve Primavera 0-1: sintesi e moviola. INIZIA LA RIPRESA FINE PRIMO TEMPO 45? Due volte Merola – Prima su punizione, poi su ribattuta ci prova Merola. Pallone respinto e poi terminato sul fondo. 41? Tiro Baldo – Riconquista e calcia improvvisamente il numero 11: traiettoria insidiosa, si allunga Radu e toglie il pallone dall’angolino.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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ATALANTA-JUVENTUS 0-1| CI SIAMO RIPRESI I PUNTI DI CAGLIARI...

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