Atalanta Juve Primavera 0-1 LIVE | resiste il vantaggio di Rizzo parata clamorosa di Radu!

Nella finale di Coppa Italia Primavera, la Juventus si è imposto sull'Atalanta con un risultato di 1-0 grazie a un gol di Rizzo. La partita è stata caratterizzata da una parata spettacolare di Radu, che ha mantenuto il vantaggio dei bianconeri. Durante il match sono stati registrati momenti di tensione e interventi decisivi da parte dei portieri, mentre le due squadre hanno disputato un incontro combattuto e intenso.

di Marco Baridon Atalanta Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Coppa Italia 202526. (inviato all’Arena Civica di Milano) – È tempo di finale per la Juve Primavera. I bianconeri di Simone Padoin affrontano l’Atalanta nell’ultimo atto della Coppa Italia. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Atalanta Juve Primavera 0-1: sintesi e moviola. 41? Tiro Baldo – Riconquista e calcia improvvisamente il numero 11: traiettoria insidiosa, si allunga Radu e toglie il pallone dall’angolino. 37? PARATA RADU – Ci pensa il portiere classe 2007 a salvare la Juventus. Colpo di testa in area piccola di Camara, Radu vola e con un riflesso incredibile tiene vivi i bianconeri.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Atalanta 0-2 Juventus U20 HIGHLIGHTS | Primavera 1 | Matchday 17

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