Juve Fiorentina Primavera 0-0 LIVE | occasione per Montero

Nella partita tra la squadra Primavera della Juventus e quella della Fiorentina, terminata con un pareggio a reti inviolate, non sono stati segnati gol. La sfida si è disputata nell'ambito della 34ª giornata del campionato 202526. Durante l'incontro, c’è stata una buona occasione per il giocatore Montero, ma senza riuscire a sbloccare il risultato. La cronaca del match, completa di moviola e dettagli, è disponibile in tempo reale.

Juve Fiorentina Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera di Simone Padoin sfida la Fiorentina, terza in classifica, nella 34esima giornata di campionato: bianconeri sempre a caccia di punti che possano avvicinare la zona playoff dopo il ko sul campo del Parma. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Fiorentina Primavera 0-0: sintesi e moviola. 10? Tiro Bamballi – Calcia sugli sviluppi lunghi di un corner ma va lontano dallo specchio 5? Tiro Deli – Conclude dal limite dell’area, pallone alto sulla traversa 5? Occasione Montero – Calcia da dentro l’area dopo un errore in uscita della Fiorentina e un tocco di suola di Durmisi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Fiorentina Primavera 0-0 LIVE: occasione per Montero Live Fiorentina Vs Juventus | Italian Campionato Primavera 1 2026 | Live Score Notizie correlate Juve Napoli Primavera 0-0 LIVE: ammonito anche MonteroCalciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…». Juve Genoa Primavera 3-0 LIVE: Montero cala il tris!Bernardo Silva, niente rinnovo col City: ecco la svolta che aspettava la Juventus. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: U20 | Parma-Juventus | La partita; Primavera: Juventus-Fiorentina sabato alle 11:00. Dove vederla in TV e streaming; Primavera 1, Juventus-Fiorentina: cronaca live, formazioni e tabellino; U20 | Dove vedere Juventus-Fiorentina. Diretta Juventus Fiorentina Primavera | Streaming video tv: operazione riscatto (18 aprile 2026)Diretta Juventus Fiorentina Primavera | Streaming video tv: entrambe le formazioni arrivano da due ko che hanno rallentato la corsa (18 aprile 2026) ... ilsussidiario.net Pagina 0 | Juve Primavera-Fiorentina: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streamingLa squadra di Padoin vuole tornare subito a vincere dopo la sconfitta contro il Parma: tutte le emozioni della partita ... tuttosport.com U20 | Dove vedere Juventus-Fiorentina Sabato 18 aprile 2026, alle ore 11:00, la Juventus Under 20 affronterà presso il campo "Ale&Ricky" dell'Allianz Training Center di Vinovo la formazione Primavera della Fiorentina nel trentaquattresimo turno di campiona - facebook.com facebook