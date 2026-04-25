Roma Juve Primavera 0-1 LIVE | subito avanti i bianconeri con Leone! Durmisi sfiora il bis

Nella partita tra Roma e Juventus Primavera, la squadra bianconera si è portata avanti nel punteggio con un gol di Leone. La gara, valida per la 35ª giornata, si è svolta seguendo il suo svolgimento con Durmisi che ha tentato di raddoppiare, colpendo anche il palo. La cronaca si concentra sui momenti salienti e le occasioni create durante il match.

di Fabio Zaccaria Roma Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 35esima giornata di campionato. La Juve Primavera dopo aver perso contro la Fiorentina a Vinovo torna in campo ed affronta la Roma nella gara valida per la 35esima giornata di campionato Primavera 1. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Roma Juve Primavera 0-1: sintesi e moviola. 11? Tiro Della Rocca – Primo squillo della Roma. Della Rocca prende la mira e posiziona il mirino nell’angolino: traiettoria velenosa, si allunga Radu e respinge in angolo. 6? Occasione Durmisi – Vicino al bis la Juve. Tiozzo al cross, sul secondo palo smanaccia malissimo Zelezny lasciando lì il pallone per Durmisi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Roma Juve Primavera 0-1 LIVE: subito avanti i bianconeri con Leone! Durmisi sfiora il bis Notizie correlate Juve Cagliari Primavera 1-0 LIVE: Montero porta avanti i bianconeri di testa! Doppio palo di Merola che sfiora il bisDi Gregorio Juve, la dirigenza bianconera ha preso questa decisione sul portiere. Juve Fiorentina Primavera 1-0 LIVE: Durmisi porta avanti i bianconeridi Redazione JuventusNews24Juve Fiorentina Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: U20 | Juventus-Fiorentina | La partita; Primavera Women, la Final Four si giocherà a Sassuolo: lo scudetto si assegna tra il 9 e l’11 maggio; Scheda squadra Juventus U20; Serie A Femminile, Juve-Inter e Sassuolo-Roma in contemporanea: ecco quando. Diretta Roma Juventus Primavera | Streaming video tv: giallorossi sognano il podio (25 aprile 2026)Le informazioni sulla diretta Roma Juventus, la situazione delle squadre, dove seguire la partita, probabili formazioni, possibile esito finale ... ilsussidiario.net Roma Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaRoma Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 35esima giornata di campionato ... juventusnews24.com Roma Juve Primavera LIVE Segui qui il match - facebook.com facebook #Juventus Primavera a Roma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming x.com