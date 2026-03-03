Sassuolo Juve Primavera 1-0 LIVE | Seminari in diagonale niente da fare per Radu! Bianconeri sotto

Nel match della 28ª giornata di Primavera 1, il Sassuolo ha battuto la Juventus 1-0. Seminari ha segnato con un tiro in diagonale, mentre Radu non è riuscito a opporsi alla conclusione. La partita è stata segnata dal risultato finale e dalle azioni più importanti che hanno caratterizzato l’incontro. La cronaca si concentra sulle occasioni e sui momenti salienti dell’incontro.

Rinnovo Locatelli, la Juventus è al lavoro per trovare l'accordo con il suo capitano. Ecco fino a quando potrebbe firmare Goretzka Juventus, forte concorrenza dalla Premier League. La preferenza del calciatore è questa Calciomercato Juve LIVE: Openda e David, decisione presa. Alisson il sogno per la porta Vicario Juventus: la dirigenza è sulle sue tracce ma c'è la concorrenza di una rivale bianconera. Le ultime sul prezzo fissato dal Tottenham Calciomercato Juve: Koné del Sassuolo fa impazzire le big. Ora vale 30 milioni, qual è il club in pole Montero all'Al Ittifaq, c'è anche l'annuncio ufficiale del club. Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell'ex tecnico della Juve Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso.