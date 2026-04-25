Roma Juve Primavera 1-1 LIVE | Radu si fa sentire bianconeri schiacciati

Alla 35ª giornata di Primavera 1, Roma e Juventus si sono affrontate in un incontro che si è concluso con un pareggio 1-1. Durante la partita, Radu ha avuto un ruolo rilevante, mentre i bianconeri sono stati sotto pressione per gran parte del match. La cronaca ha evidenziato diverse occasioni da entrambe le parti, con una sintesi dettagliata di moviola e tabellino disponibile per approfondire quanto accaduto sul campo.

di Fabio Zaccaria Roma Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 35esima giornata di campionato. La Juve Primavera dopo aver perso contro la Fiorentina a Vinovo torna in campo ed affronta la Roma nella gara valida per la 35esima giornata di campionato Primavera 1. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Roma Juve Primavera 1-1: sintesi e moviola. 62? MIRACOLO RADU – Prima un errore in uscita, poi un intervento da grande portiere che evita un gol fatto ai giallorossi 60? Bianconeri compatti – La Roma ha il pallino del gioco, ma la squadra di Padoin si difende bene e i ritmi bassi supportano questo fattore 55? La Juve prova a manovrare – Per invertire l’andazzo della gara, i bianconeri provano a ragionare con la palla fra i piedi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Roma Juve Primavera 1-1 LIVE: Radu si fa sentire, bianconeri schiacciati Notizie correlate Sassuolo Juve Primavera 1-0 LIVE: Seminari in diagonale, niente da fare per Radu! Bianconeri sottoRinnovo Locatelli, la Juventus è al lavoro per trovare l’accordo con il suo capitano. Juve Genoa Primavera 3-0 LIVE: subito Radu impegnato!Bernardo Silva, niente rinnovo col City: ecco la svolta che aspettava la Juventus. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: U20 | Dove vedere Roma-Juventus; Roma-Juventus Primavera 1: dove vederla in TV e streaming; Scheda squadra Juventus U20; Sassuolo-Juve sfida chiave per il piazzamento in classifica, in vista delle semifinali. DIRETTA ROMA JUVENTUS PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!Le informazioni sulla diretta Roma Juventus, la situazione delle squadre, dove seguire la partita, probabili formazioni, possibile esito finale ... ilsussidiario.net Pagina 1 | Juventus Primavera a Roma: orario, diretta, formazioni e dove vederla in tv e streamingI bianconeri in campo per la sfida contro i giallorossi: al Tre Fontane per ridurre iil gap dalla zona playoff ... tuttosport.com LIVE - Primavera, ROMA-JUVENTUS 0-1 (Leone 1'): bianconeri in vantaggio alla prima azione is.gd/Aqu2Qw #AsRoma x.com Roma Juve Primavera LIVE Segui qui il match - facebook.com facebook