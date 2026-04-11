Atalanta Juve 0-0 LIVE | inizia la ripresa!

Nella partita valida per la 32ª giornata di Serie A 202526, Atalanta e Juventus sono riprese con il risultato di 0-0. La cronaca della sfida ha visto entrambe le squadre impegnate in un confronto equilibrato, senza reti segnate fino all’intervallo. La ripresa è iniziata con le due formazioni che cercano di sbloccare il risultato, proseguendo la partita con intensità e tentativi di portare a casa i tre punti.

di Andrea Bargione Atalanta Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 32ª giornata di Serie A 202526. Questa sera a Bergamo va in scena la sfida tra Atalanta e Juventus. Una gara che vale molto di più dei tre punti in palio per i bianconeri di Spalletti, tenuto conto di un turno di campionato che vedrà tra le altre il Como affrontare l’Inter. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Atalanta Juve 0-0: sintesi e moviola. Inizia la ripresa Fine primo tempo 47? ATALANTA VICINISSIMA AL GOL! – Batti e ribatti in area di rigore della Juventus: il più pericoloso è Krstovic che ci prova in rovesciata con il pallone che termina fuori di pochissimo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Atalanta Juve 0-0 LIVE: inizia la ripresa! Atalanta Juve Coppa Italia 1-0 LIVE: inizia la ripresa!di Andrea BargioneAtalanta Juve Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per i quarti di finale 2025/26... Monaco Juve 0-0 LIVE: inizia la ripresa!Giuntoli pronto a tornare dietro una scrivania, l’ex Juve finito nel mirino di una squadra di Serie A. ATALANTA - JUVENTUS 3-0 [LIVE REACTION con MIO PADRE]