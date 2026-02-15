Juve Monza Primavera 1-1 LIVE | inizia la ripresa

La partita tra Juve e Monza Primavera si riaccende dopo la pausa, con il punteggio fermo sul 1-1. La squadra di casa cerca di mettere pressione, mentre gli ospiti si difendono con ordine. I tifosi sugli spalti seguono con attenzione ogni azione, sperando in un gol decisivo. La gara si svolge nel rispetto delle regole, tra passaggi rapidi e contrasti intensi.

di Marco Baridon Juve Monza Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 25ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera, reduce dal prezioso passaggio del turno in Coppa Italia con l’Inter, si rituffa sul campionato per un match importantissimo contro il Monza. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Monza Primavera 1-1: sintesi e moviola. 47? AMMONITO MONTERO – Intervento a gamba alta, altro ammonito nella Juventus. INIZIA LA RIPRESA FINE PRIMO TEMPO 45+2” GOL DURMISI – La pareggia la Juventus allo scadere del primo tempo. Rizzo sterza e viene abbattuto: è calcio di rigore! Dal dischetto non sbaglia Durmisi, spiazzando Strajnar. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

