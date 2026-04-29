Atalanta Juve Primavera 0-1 LIVE | bianconeri avanti con Rizzo INTERVALLO

Nel match valido per la finale di Coppa Italia Primavera 202526, la Juventus ha ottenuto un vantaggio di 1-0 sull’Atalanta a metà partita. La rete decisiva è stata segnata da Rizzo. La partita si sta giocando in diretta, con aggiornamenti su moviole, azioni e risultati.

di Marco Baridon Atalanta Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Coppa Italia 202526. (inviato all’Arena Civica di Milano) – È tempo di finale per la Juve Primavera. I bianconeri di Simone Padoin affrontano l’Atalanta nell’ultimo atto della Coppa Italia. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Atalanta Juve Primavera 0-1: sintesi e moviola. FINE PRIMO TEMPO 45? Due volte Merola – Prima su punizione, poi su ribattuta ci prova Merola. Pallone respinto e poi terminato sul fondo. 41? Tiro Baldo – Riconquista e calcia improvvisamente il numero 11: traiettoria insidiosa, si allunga Radu e toglie il pallone dall’angolino.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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