Torino Juve Primavera 1-0 LIVE | termina la prima frazione bianconeri sotto all’intervallo

Torino ha segnato un gol nei primi 45 minuti contro la Juventus Primavera, lasciando i bianconeri in svantaggio all'intervallo. La partita, valida per la 26ª giornata del campionato 202526, si svolge allo stadio Olimpico Grande Torino. I padroni di casa spingono forte per mantenere il vantaggio, mentre la Juventus cerca di reagire prima dell’intervallo. La sfida continua a tenere tutti con il fiato sospeso.

Torino Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 26ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera è reduce dalla vittoria per 2-1 contro il Monza a Vinovo. Ora per i bianconeri è tempo di derby della Mole in casa del Torino. Torino Juve Primavera 1-0: sintesi e moviola. FINE PRIMO TEMPO: TERMINA LA PRIMA FRAZIONE, JUVE SOTTO ALL’INTERVALLO 45? Recupero – Sono stati concessi altri due minuti in questo primo tempo 34? Gol del Torino – Bonacina porta avanti i granata 29? Punizione Torino – Sandrucci calcia a giro verso l’incrocio, palla fuori di poco 25? Ragiona la Juve – Giro palla prolungato dei bianconeri che cercano spazi in questa fase 17? Tentativo Merola – Ci prova la Juve con Merola, che riceve palla al limite, evita Zaia e calcia di mancino sul palo di Santer che è bravo a dire di no 3? Grande occasione per il Torino – Recupero importante di Gabellini in zona offensiva, scarico per Sandrucci che calcia con il destro sul primo palo, respinge bene Radu 1? FISCHIO D’INIZIO – È cominciato il derby della Mole! Migliore in campo Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

