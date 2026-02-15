Juve Monza Primavera 0-0 LIVE | traversa di Tiozzo! Anche Makiobo e Leone sfiorano il vantaggio

La partita tra Juve e Monza Primavera si è conclusa con un pareggio a reti inviolate, dopo che Tiozzo ha centrato una traversa e Makiobo e Leone hanno avuto occasioni per segnare. La gara, valida per la 25ª giornata del campionato 202526, ha visto entrambe le squadre sfiorare il gol in diverse occasioni, mettendo in mostra un ritmo intenso e molte occasioni da rete.

di Marco Baridon Juve Monza Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 25ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera, reduce dal prezioso passaggio del turno in Coppa Italia con l'Inter, si rituffa sul campionato per un match importantissimo contro il Monza. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Monza Primavera 0-0: sintesi e moviola. 21? TIRO RIZZO – Ancora Juventus, questa volta con Rizzo. La sua conclusione però non impensierisce Strajnar. 19? OCCASIONE LEONE – Grelaud dal fondo va sul secondo palo, di testa Leone impatta benissimo ma in rovesciata salva sulla linea con un miracolo Colonnese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Monza Primavera 0-0 LIVE: traversa di Tiozzo! Anche Makiobo e Leone sfiorano il vantaggio Juve Monza Primavera LIVE: scendono Makiobo e Oboavwoduo dalla Next Gen, le scelte ufficiali di Padoin La Juventus ha deciso di far scendere Makiobo e Oboavwoduo dalla squadra di Next Gen prima della partita contro il Monza Primavera, annunciando ufficialmente le scelte di Padoin.