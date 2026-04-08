Juve Parma Primavera Coppa Italia 0-0 LIVE | Makiobo ad un passo dal vantaggio!

Nella semifinale di Coppa Italia Primavera, la partita tra Juventus e Parma si è conclusa con un punteggio di 0-0. Durante il match, Makiobo ha avuto un'occasione importante per portare in vantaggio la sua squadra, ma non è riuscito a segnare. La cronaca del confronto, con dettagli su azioni e moviole, è aggiornata in tempo reale. La sfida si è giocata in un clima di grande intensità, con entrambe le squadre impegnate a cercare il risultato.

di Fabio Zaccaria Juve Parma Primavera Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la semifinale di Coppa Italia. La Juve Primavera dopo eliminato l’Inter e battuto in campionato la Cremonese torna in campo e sfida il Parma nella gara valida per la semifinale di Coppa Italia. La vincente affronterà l’ Atalanta che ha battuto il Sassuolo nell’altra semifinale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Parma Primavera 0-0: sintesi e moviola. 79? Doppio cambio per il Parma: Castaldo e Semedo entrano in campo per il finale 76? TIRO DI MAKIOBO- Sprint clamoroso di Makiobo che va anche al tiro da... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Parma Primavera Coppa Italia 0-0 LIVE: Makiobo ad un passo dal vantaggio! Juve Milan Primavera 1-1 LIVE: Ceppi ad un passo dal vantaggiodi Fabio ZaccariaJuve Milan Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Primavera 1... Juve Parma Primavera Coppa Italia 0-0 LIVE: Vallana prova ad impensierire Astaldidi Fabio ZaccariaJuve Parma Primavera Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la semifinale di... Temi più discussi: U20 | Cremonese-Juventus | La partita; PRIMAVERA 1: CAGLIARI-PARMA 1-3; Tabellino partita Milan U20 vs Parma U20; Coppa Italia Primavera | Info e biglietteria per la semifinale Sassuolo-Atalanta, mercoledì 8 aprile. Juve Parma Primavera Coppa Italia 0-0 LIVE: primo ammonito del match, è PlicoJuve Parma Primavera Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la semifinale di Coppa Italia La Juve Primavera dopo eliminato l’Inter e battuto in campi ... juventusnews24.com Juventus-Parma di Coppa Italia Primavera dove vederla: Sportitalia, Solocalcio o Primavera Tv? Canale tv, diretta streaming, formazioni ufficialiJuventus e Parma si giocano l'accesso alla finale della Coppa Italia Primavera: si gioca in gara secca, chi vince approda all'atto decisivo mentre chi perde viene eliminato. goal.com La #JuvePrimavera ospita il #Parma nella semifinale di #CoppaItalia Segui qui il live del match - facebook.com facebook Semifinale Coppa Italia Primavera: oggi a Vinovo c'è Juventus-Parma in gara secca alle 18:30 ow.ly/SZJ850YFtbo x.com