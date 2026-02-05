Atalanta Juve Coppa Italia 0-0 LIVE | bianconeri subito pericolosi!

La partita tra Atalanta e Juventus nei quarti di Coppa Italia si è aperta subito con i bianconeri che sono andati vicini al gol. La Juve ha preso subito in mano il pallino del gioco e ha creato alcune occasioni pericolose, mettendo pressione alla difesa avversaria. L’Atalanta ha risposto bene, ma ancora nessuna rete segnata. La gara è intensa e si preannuncia combattuta fino all’ultimo minuto.

di Andrea Bargione Atalanta Juve Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per i quarti di finale 202526. (inviato alla New Balance Arena di Bergamo) – Dopo aver eliminato l'Udinese nel turno precedente, la Juve affronta l'Atalanta tra le mura amiche nerazzurre nei quarti di finale di Coppa Italia. I bianconeri vogliono staccare il pass per la semifinale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Atalanta Juve Coppa Italia 0-0: sintesi e moviola. INIZIA LA SFIDA! Migliore in campo Juve. Al termine del match Atalanta Juve Coppa Italia 0-0: risultato e tabellino.

