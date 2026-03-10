Un locale a Frosinone è stato chiuso per 15 giorni dopo che sono stati riscontrati episodi di violenza e la vendita di alcol ai minori. Il Questore ha emesso il provvedimento immediato per garantire la sicurezza pubblica. La decisione arriva in seguito a controlli e segnalazioni riguardanti comportamenti illeciti all’interno della struttura. La chiusura è stata comunicata ufficialmente alle autorità competenti.

È stata disposta la sospensione per 15 giorni dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di un locale a Frosinone, a seguito di un grave episodio di violenza e della vendita di alcolici a minori. Il provvedimento è stato emesso dal Questore della Provincia, dopo un’attenta istruttoria condotta dalla Divisione Amministrativa e di Sicurezza. Il provvedimento del Questore Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il Questore della Provincia di Frosinone, dottor Stanislao Caruso, ha firmato il provvedimento di sospensione della SCIA per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande di un locale cittadino. Tale decisione è giunta al termine di un’approfondita istruttoria svolta dalla Divisione Amministrativa e di Sicurezza, che ha raccolto e valutato tutti gli elementi emersi a seguito degli ultimi eventi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Alcol ai minori e violenza in un locale a Frosinone, il Questore ordina la chiusura immediata: cosa è successo

