Asta Michael Jackson | il leggendario guanto bianco punta ai 100.000$

Un guanto bianco appartenuto a Michael Jackson è stato messo all'asta in California, con una base d'offerta di 50.000 dollari. L'oggetto, associato al celebre artista, può raggiungere i 100.000 dollari durante la vendita. La procedura si svolge presso una casa d'aste specializzata in memorabilia, e l'asta è aperta a offerte fino alla conclusione della vendita.

? Cosa sapere Il guanto bianco di Michael Jackson è in asta in California con base a 50.000 dollari.. La vendita scade il 30 aprile con stime di mercato fino a 100.000 dollari.. In California, il celebre guanto bianco decorato con cristalli di Michael Jackson è stato messo all’asta con una base d’ufficio fissata a 50.000 dollari e stime che puntano ai 100.000 dollari. Il cimelio iconico della musica pop rappresenta un pezzo unico di storia del genere. La vendita si inserisce in un momento di forte richiamo per l’artista, spinto anche dalla presenza nelle sale cinematografiche del biopic Michael. I collezionisti hanno tempo fino a giovedì 30 aprile per tentare l’acquisto di questo oggetto simbolo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Asta Michael Jackson: il leggendario guanto bianco punta ai 100.000$ Notizie correlate Leggi anche: Michael: Il Trailer Finale del Biopic su Michael Jackson con Jaafar Jackson Michael, Jaafar Jackson canta davvero? La verità sulla voce nel biopic su Michael JacksonUna delle domande più frequenti dopo l’uscita di Michael, il biopic dedicato a Michael Jackson, riguarda proprio la voce del protagonista: Jaafar... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Michael Jackson, all'asta l'iconico guanto bianco; All'asta l'iconico guanto bianco di Michael Jackson; Michael Jackson, all'asta il celebre guanto bianco con i cristalli; Michael Jackson, all'asta a Los Angeles il guanto bianco tempestato di strass. Michael Jackson, all'asta l'iconico guanto biancoUn oggetto simbolo della musica internazionale riemerge sul mercato, attirando l’attenzione di collezionisti e appassionati. Tra storia, spettacolo e rarità, l’asta promette cifre importanti. I collez ... tg24.sky.it Michael Jackson, all'asta il celebre guanto bianco con i cristalliIn California andrà all'asta l'iconico guanto bianco ornato di cristalli indossato da Michael Jackson. Il prezzo di partenza è fissato a 50mila dollari, anche se, secondo gli esperti della casa d'aste ... msn.com Michael Jackson, il guanto che ha fatto la storia torna protagonista: all’asta un’icona del pop. Ci sono oggetti che superano il loro valore materiale per diventare simboli universali. Il guanto bianco tempestato di strass di Michael Jackson è uno di questi. Ora un - facebook.com facebook Il prezzo di partenza è di 50.000 dollari, chi offrirà di più #michaeljackson x.com