I carabinieri di Avellino hanno smantellato una banda specializzata in furti con il metodo del bancomat, arrestando cinque persone e sequestrando attrezzature usate per i colpi. L’operazione è il risultato di mesi di indagini che hanno coinvolto l’analisi di immagini di videosorveglianza e testimonianze. Sono stati identificati altri episodi sospetti collegati alle attività criminali.

Avellino - Operazione dei carabinieri in Irpinia dopo mesi di indagini tra videosorveglianza e intercettazioni: emergono collegamenti con assalti anche fuori regione e uso di esplosivi Una serie di assalti ai bancomat tra Irpinia e altre regioni del Centro-Sud ha portato all’arresto di cinque giovani, ora posti agli arresti domiciliari, al termine di un’indagine condotta dai carabinieri del comando provinciale di Avellino. I fatti contestati risalgono al periodo compreso tra settembre e dicembre 2024 e riguardano attacchi a sportelli automatici situati nei comuni di Gesualdo e Lacedonia, in provincia di Avellino. Secondo gli inquirenti, si tratta di colpi eseguiti con modalità organizzate e con l’impiego di materiale esplosivo, utilizzato per forzare le casse automatiche degli istituti di credito. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Bancomat nel mirino, sgominata banda: cinque arresti e altri colpi sospetti

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