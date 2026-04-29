Una decisione recente ha portato a un possibile stop dell’assistenza pediatrica, con un taglio di 136mila euro destinati ai medici a gettone. Nel frattempo, l’amministrazione ha stipulato nuovi contratti con medici in pensione, mentre continua a fare affidamento sulle cooperative private per garantire il servizio. La situazione evidenzia una situazione di incertezza nelle modalità di erogazione delle cure pediatriche.

Se da una parte si attivano contratti con medici in pensione, dall’altra si ricorre ancora alle cooperative private. "La criticità si è andata acuendo nel corso del tempo in considerazione dell’ulteriore diminuzione di personale strutturato in servizio, tale per cui l’oggettiva impossibilità sopravvenuta di copertura dei turni potrebbe determinare l’interruzione del servizio di assistenza sanitaria pediatrica". È sulla scorta di questo rischio che l’Ast ha chiesto alla cooperativa Alcantara di Messina, con la quale ha già in essere un contratto per coprire i turni inerenti alle Unità operative di Pediatria degli ospedali di Macerata e...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Assistenza pediatrica a rischio stop". Altri 136mila euro ai medici a gettone

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