Al reparto Trasfusioni dell’ospedale Papardo di Messina si registra una grave carenza di medici specializzati, che mette a rischio la continuità dei servizi offerti. La situazione ha raggiunto un livello critico, con la possibilità di sospendere alcune attività a causa della diminuzione del personale medico disponibile. La direzione dell’ospedale ha comunicato le difficoltà nel reperire specialisti necessari per garantire le procedure di routine.

Il reparto Trasfusioni dell’ospedale Papardo di Messina affronta un momento di estrema fragilità operativa a causa della mancanza di medici specializzati. La segnalazione arriva direttamente dalla UIL, che denuncia come i recenti tentativi di colmare le lacune organiche tramite concorsi e selezioni siano risultati infruttuosi, lasciando scoperto un tassello fondamentale della sanità locale. La carenza non è un fenomeno isolato del singolo reparto, ma una criticità strutturale che tocca diverse realtà del Servizio Sanitario Regionale. Secondo quanto evidenziato dai vertici sindacali, il vuoto di personale sta generando un effetto domino preoccupante: i medici attualmente in servizio devono farsi carico di volumi di lavoro eccessivi, con ripercussioni dirette sulla capacità di rispettare i turni e i tempi di riposo previsti dalle norme.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emergenza al Papardo: medici mancanti, rischio stop ai servizi

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Si parla di: Carenza di medici al reparto Trasfusioni del Papardo, la Uil lancia l'allarme.

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