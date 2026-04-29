A pochi giorni dal 25 aprile, si è verificato un episodio che ha attirato l’attenzione: un professore in pensione è stato allontanato da un evento, accompagnato dalla presenza di una bandiera ucraina. La motivazione ufficiale fornita riguarda la sua incolumità, una spiegazione che ha lasciato molti perplessi. L’episodio si è inserito in un contesto segnato dalla partecipazione della Brigata Ebraica a Milano e da altre tensioni legate alla giornata.

A distanza di giorni dal 25 aprile, che quest’anno è stato segnato dalla cacciata dalla Brigata Ebraica a Milano e dall’allontanamento di un professore in pensione con una bandiera dell’Ucraina, arriva la spiegazione per quest’ultimo, incomprensibile, gesto. A darla è Giacomo Marchetti, responsabile del servizio di autotutela del corteo organizzato a Bologna da Potere al popolo e Usb, che in una conferenza stampa ha giustificato quel gesto come un atto di gentilezza nei confronti di Tino Ferrari. Una spiegazione che zoppica su molti punti ma che dice tanto dell’attuale sinistra italiana. “È stato abbastanza pesante l'attacco rivolto alla manifestazione, alla mia persona e alle altre che sono state coinvolte.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Assicurare la sua incolumità". L'incredibile scusa dell'allontanamento del prof con la bandiera ucraina dal 25 aprile

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